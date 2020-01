Advies aan kabinet: basisbaan voor mensen die lang in bijstand zitten

'Lessen getrokken uit Melkertbanen'

Gesubsidieerd werk is niet nieuw. In 1994 werden 40.000 mensen aan een gesubsidieerde baan geholpen, bedacht door toenmalig minister van Sociale Zaken Ad Melkert. Het doel was doorstroming naar een reguliere baan met bijbehorend loon. Mensen werden bijvoorbeeld stadswacht of conciërge op een school. Met de decentralisatie van de bijstand in 2003 kwam een eind aan deze banen.

Went vertelt dat de onderzoekers daar lessen uit hebben getrokken. "Er wordt over Melkertbanen nog steeds verschillend gedacht. Daar zat dwingend in dat mensen door moesten stromen, maar de basisbanen zullen soms zelfs speciaal gecreëerd moeten worden omdat mensen anders langdurig geen baan hebben. Anders zet je mensen twee jaar in zo'n baan, moeten ze erna eruit en dan ben je het effect van de basisbaan kwijt."

Langdurige begeleiding

De onderzoekers pleitten voor langdurige en blijvende begeleiding van mensen die moeilijk aan een baan kunnen komen. Went haalt een voorbeeld aan van de Deense arbeidsmarkt.

"Daar krijgen moeilijk te plaatsen mensen een collega die hen coacht." Die persoonlijke benadering is nodig omdat er vaak ook andere dingen meespelen, zoals een schuld of psychische of lichamelijke problemen. "Mensen moeten kunnen terugvallen op de hulp van experts."