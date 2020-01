Waar begin je met de Belastingdienst-puinhoop op te ruimen?

Fouten duidelijk

Dat onderzoek gebeurde naar aanleiding van de gierend uit de hand gelopen vertrekregeling. Er meldden zich 5000 mensen voor de regeling die kon oplopen tot wel 75.000 euro per persoon. Totale kosten: bijna 700 miljoen euro.

"We zagen toen duidelijk waar er fouten werden gemaakt", zegt Joustra. "Dat was exemplarisch voor hoe het ging binnen de Belastingdienst. De grote gelaagdheid en slechte communicatie tussen top en werkvloer was een onderdeel van het probleem. De basis wist ook niet wat de top deed of bedoelde."

"We concludeerden toen ook dat het mis zat in de cultuur, dat de menselijke maat zoek was en was ingeruild voor vaste stramienen volgens de ICT-programma's", zegt Joustra. "Dat komt overeen met wat we nu hebben gezien."

Tien jaar opbouwen

Dat er nu een splitsing plaatsvindt binnen de dienst vindt Joustra verstandig. "Dat er wat moest veranderen is duidelijk. Er wordt krachtig opgetreden en een aantal van de maatregelen is goed", concludeert hij. Maar hij is ook voorzichtig. "Dit is morgen niet klaar en het is ook niet zo dat er de komende tijd geen fouten meer worden gemaakt."

Premier Mark Rutte zei dat het hervormen van het toeslagenstelsel nog niet zo makkelijk zou zijn. "Dat vraagt om een plan", zei Rutte. "En dat heeft wel vijf tot tien jaar nodig om uitgewerkt te worden." Daar is Joustra het mee eens. "Dit proces gaat nog jaren duren. En het worden er eerder tien jaar dan vijf", voorspelt hij.