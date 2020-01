Zorgbaas Royal Care geschorst na ruzie om macht en geld

Dat blijkt uit een onlangs openbaar geworden uitspraak van de speciale afdeling voor bedrijven van het Amsterdamse gerechtshof.

Schorsing

Eind vorige maand schorste de Ondernemingskamer Jeroen Meddens als bestuurder van de thuiszorgorganisatie Royal Care, eveneens actief onder de namen WeCare, Cura Thuiszorg en Met de Thuiszorg. Het zorgbedrijf biedt ook palliatieve zorg aan, zorg voor mensen in de allerlaatste levensfase.

Als mede-oprichter bezit Meddens ruim 55 procent van de aandelen in Royal Care. De rest is in handen van zeven andere aandeelhouders. Het zorgbedrijf boekt een jaaromzet van ruim 7 miljoen euro, en is jarenlang winstgevend.