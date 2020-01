Op deze spoortrajecten moet je in 2020 het meest omreizen

Spoorbeheerder Prorail berekent de hinder voor de reizigers aan de hand van het aantal werkzaamheden en de minuten die ze daardoor extra moeten reizen. Reis je via Geldermalsen, dan heb je last van 11 procent van de werkzaamheden voor 2020.

Omreizen op deze trajecten

Verder zullen reizigers de meeste hinder ondervinden op het traject tussen Groningen en Assen. Ook als je reist via Zwolle heb je regelmatig last van werkzaamheden.

Mensen die reizen tussen Utrecht en Ede, reizen vanaf Den Haag, Dordrecht, tussen Amsterdam Centraal en Bijlmer Arena, en tussen Weert Roermond en Sittard, zijn komend jaar extra tijd kwijt aan hun treinreis.

"Dit zijn de drukste trajecten van Nederland, dus het is logisch dat daar de meeste hinder ontstaat," zegt Andy Wiemer, woordvoerder van ProRail. "We proberen het op zo’n manier te doen dat reizigers er de minste last van hebben."

388 miljoen extra minuten

In totaal is de hinder voor reizigers 388 miljoen extra minuten. Dat is zo'n 3 procent minder dan in 2019, toen was dat nog 398 miljoen extra reisminuten door werkzaamheden.

"Als er hinder is door werkzaamheden, dan moet je omreizen met de trein of gebruik maken van een bus," licht de woordvoerder toe. "Als het zover is maakt de NS het bekend."