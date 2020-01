Het meeste wat we kopen in China, verkopen we meteen weer door

Meteen doorverkocht

In totaal importeerden we voor 39,2 miljard euro aan goederen uit China. De meeste van deze producten komen niet bij Nederlandse consumenten terecht: 67 procent van alle Chinese import verkopen we meteen door aan het buitenland.

Zo'n 20 procent zijn input voor de productie van goederen of diensten door Nederlandse bedrijven. Deze grondstoffen of halffabricaten zijn de zogenaamde 'intermediaire invoer'. Denk daarbij aan ledlampen, lithium-ion-batterijen (vooral gebruikt in consumentenelektronica en elektrische auto’s) en computeronderdelen.