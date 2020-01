Met deze mbo-studies verdien je het hoogste uurloon

Wie verdient het meest?

De Keuzegids maakte ook een toplijst met uurlonen. Anderhalf jaar na het afstuderen verdienen mbo'ers in de procestechniek (17,95 euro per uur) het meest. Daarna volgen werknemers in de verpleging (16,60 euro per uur) en verzorging (14,04 euro per uur).

Wie werkt in het weg- en railtransport verdient na anderhalf jaar gemiddeld 13,91 euro per uur, in de scheepvaart is dat 13,27 euro per uur.

Kappers, verkopers en schoonheidsverzorgers verdienen het minst. Hun uurloon is gemiddeld ongeveer 8 euro. Dat komt deels omdat zij vaker parttime werken.