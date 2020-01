Innovatie-kampioen Hydraloop hoopt op concurrenten

Weinig onderhoud

Hij wist precies wat hij wilde. "Het moest een systeem worden zonder filters", zegt hij. "Filters moet je namelijk om de paar maanden vervangen, en daar heeft niemand zin in. Het systeem moest zo onderhoudsvrij mogelijk zijn. En dat is gelukt. Je kunt het vergelijken met een cv-ketel: je plaats ‘m en daarna heb je er lange tijd geen omkijken naar."

De eenvoudigste Hydraloop kost 3000 euro. Een geavanceerder model waarmee je ook water uit een groot zwembad kunt zuiveren, is duurder. "Het is natuurlijk best een investering voor veel gezinnen, dat begrijp ik", zegt Valkieser. "Maar op den duur levert het veel op. Je bespaart energie- en waterkosten en bovendien help je het watertekort op te lossen."

Mediaman

Je zou denken dat Valkieser een achtergrond heeft in techniek of natuurkunde, maar dat is niet waar. Hij werkte in de media en was tot 2002 eigenaar van Valkieser Communications en United Broadcast Facilities. Valkieser: "Dat ik eigenlijk geen uitvinder ben, maakte ook dat ik met een frisse blik naar het probleem kon kijken."

Tijdens de ontwikkeling van Hydraloop werkte hij samen met laboratoria. "Zo’n systeem moet aan allerlei internationale standaarden voldoen", legt hij uit. "Met de hulp van deskundigen is dat gelukt."