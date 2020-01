Ruzie met je aannemer over de verbouwing? Dit moet je doen

3. Betaal niet alles vooraf

Maak ook afspraken over de betaling. "Reken nooit vooraf het volledige bedrag af", zegt Verploeg. "Als het geld al binnen is, heb je namelijk geen stok achter de deur meer. Ik heb gezien dat aannemers die hun geld binnen hebben niet meer komen opdagen of ineens flinke vertraging oplopen."

Betalen in termijnen of achteraf is verstandiger, vindt ze. Om vertraging te voorkomen, kun je termijnen afspreken met een boetebepaling. Als het werk te laat af is, betekent dit dat je minder betaalt.