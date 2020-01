NVM bezorgd om dalend aanbod op huizenmarkt: 'Dit is woningnood'

Minder nieuwbouwwoningen in de verkoop gegaan

De NVM denkt dat het aantal verkochte woningen dit jaar zal dalen. Dat zal deels komen door de dip in het aantal te koop gezette woningen, maar ook door onvoldoende aanwas van nieuwbouwwoningen.

De nieuwbouw heeft veel last van de crisis met stikstof en giftige PFAS-stoffen, die het bouwen van de gestelde 75.000 nieuwbouwwoningen per jaar bemoeilijken. Mede daardoor zijn er in het afgelopen kwartaal 12 procent minder nieuwbouwwoningen in de verkoop gegaan.

Opvallend genoeg zijn er wel meer nieuwbouwwoningen die te koop staan. Dat is namelijk gestegen tot 16.000. Volgens de NVM komt dat omdat de huizen te duur zijn geworden en ze dus moeilijker te verkopen zijn.