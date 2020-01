Ombudsman wil dat EU-sponsoring door multinationals aan banden wordt gelegd

'Sponsoring iets om je voor te schamen'

"Het is een ondubbelzinnige verklaring", zegt Foodwatch. "Overduidelijke bedrijfssponsoring is onaanvaardbaar. Als je de EU-vlag ziet naast het logo van Coca-Cola, BMW of Google, is er maar een boodschap die naar buiten komt: belangenverstrengeling en commerciële lobby hebben invloed op het Europees beleid", stelt de directeur van Foodwacht, Thilo Bode.

Ook Vicky Cann, die voor de NGO Corporate Europe onderzoek doet naar de relatie tussen het bedrijfsleven en de EU, is tevreden met de uitspraak. "De commerciële sponsoring is al jaren iets om je voor te schamen. Het is opmerkelijk dat lidstaten zich hebben laten sponsoren door technologiebedrijven, automakers en frisdrankbedrijven. Alle besluitvorming moet vrij zijn van zelf maar een vleugje belangenverstrengeling", zegt Cann.

Kroaten aan zet

Het is nu aan Kroatië, de huidige EU-voorzitter, om te reageren op de uitspraak van de Europese Ombudsman. Een grote meerderheid van de Europese Parlementsleden sprak zich al uit voor regelgeving rondom de sponsoring.