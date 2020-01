Rechter: zwangere docent heeft recht op compensatie voor verlof tijdens vakantie

Met terugwerkende kracht

Daarom spande de AOb een zaak aan namens een van de klagende vrouwen. Deze docent geeft les op de Katholieke Scholengemeenschap De Breul in Zeist. De kantonrechter in Utrecht is meegegaan met de redenering van Aarts en bepaalde op dat zwangere of net bevallen docenten alle vakantiedagen die in hun verlofperiode vallen moet kunnen inhalen. "Vaak gaat het om vijf of tien dagen", zegt Aarts.

De uitspraak heeft grote gevolgen voor schoolbestuurders, want er is een verjaringstermijn van vijf jaar. Dus in potentie kunnen alle moeders die de afgelopen vijf jaar met zwangerschapsverlof zijn gegaan en daardoor vakantiedagen hebben gemist, een claim indienen. "Het is wel de vraag of dat de relatie met de werkgever ten goede komt", waarschuwt Aarts.