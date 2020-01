Handelsspanning, PFAS en stikstof zitten Nederlandse industrie dwars

Elektrische auto's China

De elektrotechniek, waarvan de bouw een belangrijke eindmarkt is, wordt ook getroffen door de ontwikkelingen. In 2020 bevindt dit segment zich nog steeds in moeilijk vaarwater en krimpt naar verwachting ook met 2 procent.

Het afgelopen jaar was ook lastig voor de transportmiddelenindustrie. De branche zal komend jaar veel last krijgen van concurrentie uit China, verwachten de sectoreconomen. Elektrische auto’s, bussen en vrachtwagens kunnen in China veel goedkoper geproduceerd worden.