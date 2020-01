Beautyketen Just Wellness failliet, duizenden gedupeerden

Een woordvoerster van de rechtbank Amsterdam bevestigt dat het faillissement inmiddels is uitgesproken.

Eind vorige maand circuleerden al geruchten over een naderend bankroet, nadat de beautyketen plotseling haar vestigingen had gesloten. Daaraan voorafgaand was er sprake van een golf klachten over ineffectieve en zelfs schadelijke behandelingen.

Duizenden gedupeerden

Just Wellness werd in 2010 in Amsterdam opgericht, en groeide uit tot een landelijk actieve keten met zeven vestigingen. Het in ontharing gespecialiseerde bedrijf bood scherp geprijsde behandelingen aan.