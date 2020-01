Overname Sandd door PostNL kost banen: 'Van 40 uur naar aanbod voor 14 uur'

Van 40 uur naar 14 uur

Maar dat is niet de ervaring van Dominique Vergeer. Hij werkt momenteel nog 40 uur per week als hoofdbezorger op het Sandd-depot in Middelburg, maar hij vreest voor zijn baan. "Vorige week zijn alle uitzendkrachten al ontslagen, ik sta nu nog maar met een collega te werken. Ik denk dat dit het topje van de ijsberg is."

PostNL bood hem in plaats van zijn 40 uur maar 14 uur aan. Nadat hij daarover zijn beklag deed, kreeg hij een nieuw aanbod: een tijdelijk contract van vier maanden voor 25 uur postbezorging op de fiets en 11 uur sorteren in het sorteercentrum. "Die 25 uur is het maximale dat PostNL aan fietsbezorging kan bieden." Vergeer zit ook in de schuldhulpverlening, dus hij zou met het vorige aanbod danig in de knel komen.

Toch zou dat nog altijd betekenen dat Vergeer terug gaat van 40 naar 36 uur. "Het gat dat daartussen zit, vind ik groot."

Hij mag nu ook een maand stage lopen bij de pakketbezorgers. Als dat bevalt, mag hij dat werk blijven doen. "Maar het blijft onzeker. Misschien word ik er over vier maanden gewoon uitgeknikkerd. Maar liever vier maanden werk, dan helemaal niks."