Modeketen Didi op rand afgrond, 372 banen op de tocht

Ex-zuster Steps

Didi werd in 1980 opgericht door ondernemer Fred Elzas, en is nog steeds in handen van de oprichtersfamilie. Die bracht de keten uiteindelijk onder in haar modeconcern Coltex, met onder meer ook modeketen Steps.

Eind 2014 werd Coltex opgesplitst. De winkels van Steps werden overgenomen door het Belgische modeconcern FNG. De winkels van Didi werden voortgezet onder de paraplu van 3D Fashion, maar nog steeds in handen van de familie Elzas.

Ook met het voormalige zusterbedrijf Steps gaat het beroerd. Gisteren maakte eigenaar FNG bekend dat het 38 van de 48 Steps-winkels gaat sluiten.