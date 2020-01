Waarom oorlogsdreiging en aanslagen de oliemarkt niet laat exploderen

Niet zo snel in paniek

Volgens Marneffe is de markt een stuk transparanter geworden. "Er zijn veel partijen die heel goed in de gaten houden hoeveel olie er is, en of er tekorten ontstaan. Na die aanslag op installaties van Saudi Aramco was vrij snel duidelijk hoe erg de schade was en zag men dat er geen leveringsproblemen zouden ontstaan. Vroeger ging er dan een grotere risicopremie op."

"Er moet wel iets heel fors gebeuren wil het doorslaan in paniek", zegt Marneffe. Hij ziet ook dat de balans anders is dan vroeger. "Eerst hadden de OPEC-landen de kraan in handen, inmiddels komt er ook veel olie uit de VS."

De Verenigde Staten waren lang van olie afhankelijk van het Midden-Oosten, maar zijn sinds 2014 zelf veel meer schalie-olie gaan produceren. Met succes: sinds vorig jaar is de VS 's werelds grootste olieproducent en inmiddels zelfs netto-exporteur.