Toch ontslag voor vrouw van vermeende fraudeur Fagron

Ontslagaanvraag geweigerd

De Rotterdamse kantonrechter stak daar in mei echter een stokje voor, omdat het niet aangetoond zou zijn dat de vrouw schuld aan of weet van de fraude had gehad. Maar Fagron liet het daar niet bij zitten, en ging in hoger beroep.

Dat was succesvol, blijkt uit een gisteren openbaar geworden uitspraak van het Rotterdamse gerechtshof. Volgens het hof zijn de verhoudingen tussen het bedrijf en de werkneemster door de gebeurtenissen 'onherstelbaar verstoord' geraakt.