Kwart miljoen voor zorghoofd die eigen fouten moest verzinnen

Onnodig op scherp

Als er al een probleem was met het functioneren van het unithoofd, had het ziekenhuis zelf moeten zeggen wat dat dan was. "Het is niet aan de werknemer om zelf maar te bedenken wat de werkgever mogelijk bedoelt", aldus de kantonrechter.

Ook stelde het ziekenhuis de zaak onnodig direct op scherp, en deed later niets om de arbeidsverhouding weer te herstellen. Sterker, het vertrouwen van de werkneemster werd verder beschadigd. Het unithoofd 'kan geen enkel verwijt worden gemaakt', aldus de uitspraak.