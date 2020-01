Topman Ryanair ziet geen heil in langeafstandsvluchten

Prijsstunters zoals Ryanair, Easyjet en Transavia in Europa en Air Asia in Azië vliegen al een hele tijd, maar beperken zich nog altijd tot relatief korte vluchten binnen de grenzen van het continent waar ze actief zijn.

De verwachting was dat zij zich ook op vluchten over langere afstanden, zoals trans-Atlantische vluchten tussen Europa en de VS, zouden storten. Ryanair zal voorlopig niet met goedkope vluchten over langere afstand komen, zegt topman Michael O'Leary van Ryanair tegen het Duitse Wirtschaftswoche.