Japan zoekt contact met Libanon om ontsnapte Ghosn

Japan gaat met Libanon in gesprek over Carlos Ghosn. De gevallen automagnaat en ex-topman van Nissan, Renault en Mitsubishi wist Japan te ontvluchten en dook opeens op in Libanon.

Japan beschuldigt Ghosn van belastingfraude en belastingontduiking. Hij zat een tijd in de gevangenis in afwachting van zijn proces, maar kwam uiteindelijk op borgtocht vrij - met huisarrest. Zijn paspoort moest hij inleveren. Toen dook hij dus opeens op in Libanon. Met een privéjet wist hij via Turkije te vluchten. Ghosn heeft zowel de Franse als de Libanese nationaliteit en had nog een tweede Frans paspoort, waarmee hij Libanon kon binnenkomen. Lees ook: De miraculeuze ontsnapping van wonderdokter Carlos Ghosn Volgens Ghosn is het Japanse rechtssysteem corrupt en kan hij zich daar niet goed verdedigen. De gevallen topman spreekt van een complot tegen hem. Ontsnapping in instrumentenkoffer? Japan staat ondertussen voor een raadsel. Het huis waar Ghosn verbleef werd permanent met camera's bewaakt. Volgens de geruchten is Ghosn in een grote instrumentenkoffer ontsnapt. Duidelijk is dat hij hulp van buitenaf heeft gehad. Japan en Libanon hebben geen uitleveringsverdrag. Maar Japan doneert wel veel geld en middelen aan Libanon, vertelde correspondent Olaf Koens eerder. Dat geld kan mogelijk worden ingezet als drukmiddel om Ghosn toch uit te leveren. Lees ook: Nieuwe aanklacht Ghosn voor miljoenenverduistering Nissan