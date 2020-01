Beleggen in 2020: aandelen, obligaties of cash?

In het afgelopen jaar zat je met bijna alles wel goed: aandelen, obligaties, bitcoins, huizen en grondstoffen zoals olie, goud en zilver. Wordt 2020 weer zo mooi?

Zoveel banken en analisten, zoveel smaken, maar de specialisten die wij spraken zien over het algemeen het meest perspectief in aandelen. Daarbij zijn de meeste wel aan de voorzichtige kant. Dat hangt samen met de veelal bescheiden verwachtingen van de economische groei. Sommige analisten zien wel ruimte voor meevallers.

In obligaties zien de meeste analisten die RTL Z raadpleegde weinig perspectief, of het moeten obligaties uit de VS of bedrijfsobligaties zijn.

Sommige analisten zijn terughoudender en adviseren om een deel van je vermogen in contanten aan te houden, zodat je kunt profiteren als de aandelenkoersen dalen.

'Ruimte voor meevallers'

"Het blijft koffiedik kijken, maar we staan er best goed voor. Op dit moment zie ik geen beren op de weg waar we ons zorgen over moeten maken. De AEX zal een beetje voortkabbelen", zegt RTL Z-beurscommentator Jacob Schoenmaker.

"We gaan wel naar een lagere economische groei, maar dat is ingeprijsd en daardoor is er ruimte voor meevallers". Schoenmaker verwacht dat de tienjaarsrente op Nederlandse staatsobligaties niet verder zal dalen en zelfs tot boven de nul zal stijgen.

"Dat is niet per se goed voor aandelen, maar zolang de rente onder de 1 procent blijft, hoeft dat niet onoverkomelijk te zijn voor de beurs. Zolang de rentestijging maar een teken is van kracht, bijvoorbeeld door groeiverwachtingen die meevallen", zegt Schoenmaker.

Brexit en de handelsoorlog tussen de VS en China lijken met een sisser af te lopen, denkt hij. Wat de Amerikaanse presidentsverkiezingen in november betreft, staat Trump er het beste voor, zegt Schoenmaker. Beleggers zijn blij met hem als president.