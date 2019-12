Van inkomen tot bierprijs: de jaren '10 in 10 grafieken

Tien jaar geleden was de populairste smartphone een Blackberry Bold. De Burj Khalifa in Dubai werd net geopend, op 4 januari 2010. Het was het jaar waarin het IMF en de Eurozone 110 miljard euro in Griekenland stopten. Het jaar waarin Instagram gelanceerd werd.

Ingrijpender: in het begin van de jaren '10 zaten we nog middenin een wereldwijde financiële crisis, en hadden we te maken met de heftige gevolgen van een diepe recessie. Zo zijn we er sindsdien op voor- en achteruit gegaan in Nederland: