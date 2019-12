Oprichter Travis Kalanick helemaal weg bij 'zijn' Uber

Oprichter neemt afscheid

Kalanick richtte Uber in 2009 op en stond tussen 2010 en 2017 aan het roer van het bedrijf. Na een aantal schandalen en kritiek op de bedrijfscultuur stapte hij twee jaar geleden op als ceo. Hij werd vervangen door de huidige topman Dara Khosrowshahi.

Hij bleef wel in dienst bij het bedrijf en zat in de raad van bestuur. Maar die functie legt hij nu dus ook neer, waarmee zijn laatste band met het bedrijf is doorgesneden.

Eerder dit jaar ging Uber naar de beurs, wat uitdraaide op een grote teleurstelling. In de eerste dagen na introductie kelderde de koers. Nu het bedrijf eenmaal beursgenoteerd is, is moment daar om te vertrekken, stelt Kalanick in een verklaring.