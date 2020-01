Zo dachten we over ons werk in 2004 (en dit is ervan uitgekomen)

3. Toenemende vraag opvang, schoonmaakwerk en kant-en-klaarmaaltijden

In 2020 zal de vraag naar bepaalde goederen en diensten zoals kinderopvang, schoonmaakwerk en kant-en-klaarmaaltijden, in toenemende mate stijgen, zo schrijft het SCP in 2004. Hoewel deze voorspelling niet is voorgelegd aan geënquêteerden, is het wel een opvallende voorspelling die is uitgekomen.

Hoewel Nederland een hoge supermarktdichtheid kent (4.800 supermarkten op ongeveer 17,3 miljoen inwoners), is er al jarenlang een groei te zien in thuisbezorging van eten en drinken.

Volgens het FoodService Instituut werd er in 2018 voor meer dan 3,2 miljard euro aan eten thuisbezorgd en dat is een stijging van twintig procent ten opzichte het jaar ervoor. Hieronder valt niet alleen boodschappenbezorging door supermarkten (1 miljard euro), maar ook maaltijdboxen (155 miljoen euro), en bezorging via online platforms als Deliveroo, Thuisbezorgd.nl en Ubereats. Er werd voor ruim 650 miljoen euro aan eten besteld.

Ook de vraag naar kinderopvang is toegenomen. In 2019 gingen er volgens het ministerie van Sociale Zaken 815.000 kinderen naar de kinderopvang (inclusief de buitenschoolse opvang). Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2004, toen er nog bijna 340.000 Nederlandse kinderen gebruik maakten van kinderopvang.