Uit de auto, op de fiets: bedrijven klaar voor leasefietsregeling

De regeling zit zo: de werkgever betaalt de fiets en meestal de kosten van onderhoud en reparatie. De werknemer betaalt een deel van de bijtelling, wat een paar euro per maand extra belasting betekent. Als een fiets bijvoorbeeld 2000 euro is, is de bijtelling (7 procent van 2000) 140 euro per jaar. De belasting is 59 euro per jaar. Dat komt neer op 4,92 per maand, voor iemand met een inkomen van 35.000 per jaar.

Wachten tot regeling ingaat

Wendeline Roest werkt als verpleegkundige in de instelling en is blij met de regeling. Ze legt de 11 kilometer naar werk altijd af op haar omafiets, tenzij het regent. Dan neemt ze de bus.

Ze wacht bewust met de aankoop van de elektrische fiets tot de regeling ingaat, zodat ze het geld niet voor hoeft te schieten. "Ik wilde er al heel lang één, maar dat is al snel duizend euro. Daar kleed ik liever mijn kinderen goed van aan."