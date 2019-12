Veel gedupeerden door wankelende beautyketen Just Wellness

Vooruitbetaald

Just Wellness werd begin 2010 opgericht in Amsterdam, en groeide in sneltreinvaart tot zes vestigingen. De keten telde grote salons in Alkmaar, Amsterdam, Breda, Den Bosch, Eindhoven (2) en Tilburg. Het hoofdkantoor zit in Valkenswaard.

Onder meer via kortingensites als SocialDeal en Groupon verkocht Just Wellness pakketten, waarbij de klanten vaak vooruit betaalden voor een reeks behandelingen.

Het bedrijf specialiseerde zich in ontharingsbehandelingen, die in vergelijking met andere beautysalons relatief goedkoop waren. Ook bood het bedrijf pakketten aan, waarbij klanten net zo vaak konden terugkomen totdat zij tevreden waren over het resultaat.