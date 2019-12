Nederlanders shoppen zich rot voor kerst: hier geven we ons geld aan uit

Volgens de Betaalvereniging kochten we dit jaar vooral sieraden en boeken. Verder werden er 42 procent meer planten en dieren verkocht dan in een normale werkweek. "Dat kan vermoedelijk worden toegeschreven aan de verkoop van veel kerstbomen, kerststerren en amaryllissen", schrijft de Betaalvereniging.

Bonusdag voor kerst

Tot en met afgelopen zondag betaalden klanten al evenveel met debit- en creditkaarten als in dezelfde week in 2018. De omzet valt dus waarschijnlijk hoger uit dan vorig jaar voor kerst, want eerste kerstdag valt dit jaar een werkdag later dan in 2018.

"Dat betekent een bonusdag aan de kassa", schrijft Betaalvereniging Nederland. En ook tijdens kerst zijn meer supermarkten, restaurants en zelfs drogisterijen open dan vroeger.