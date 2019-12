CO2-uitstoot is verder afgenomen, vooral dankzij energiebedrijven

Daarentegen nam de CO2-uitstoot van huishoudens en de dienstverlening toe, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Meer CO2-uitstoot door kachel en auto

Huishoudens zijn juist meer CO2 gaan uitstoten. We verstookten meer aardgas om onze huizen op te warmen en ook ons autogebruik zorgde voor meer CO2-uitstoot. Al met al was de CO2-emissie van huishoudens in het derde kwartaal bijna 3 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

De CO2-uitstoot van huishoudens bedraagt ruim 17 procent van het totaal. Verder was de CO2-uitstoot van de overige dienstverlening, die goed is voor bijna 11 procent van de CO2-uitstoot, ruim 3 procent hoger dan in het derde kwartaal van 2018.