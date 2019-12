Ontslag voor directeur na 'dikke-tieten-grappen' en dickpics op bedrijfscomputer

Een financieel directeur van een televisiebedrijf is zijn baan kwijtgeraakt als gevolg van 'dikke-tieten-grappen' en het per ongeluk plaatsen van zijn naaktfoto's in het financiële bedrijfssysteem. Naar de door hem geëiste ontslagvergoedingen van ruim een half miljoen kan hij fluiten.

De 53-jarige directeur werkte bijna zeven jaar voor het bedrijf, dat onder meer werkt voor exploitanten van betaaltelevisie. In juli werd de man geschorst nadat een werknemer seksueel getinte foto's van de man had aangetroffen op de finance-server van het bedrijf. Op de foto's stond hij onder meer naakt voor een spiegel, met een erectie. Seksistisch gedrag Tijdens het onderzoek dat volgde, beklaagden ondergeschikten van de man zich over aanhoudend seksistisch, onrespectvol gedrag. Dat zou er mede de oorzaak van zijn dat een office manager ruim een jaar was uitgevallen met ernstige stressklachten. Vóór de schorsing zouden de werknemers zich niet veilig genoeg hebben gevoeld om te klagen. Omdat de partijen geen akkoord bereikten over zijn vertrek, stapte het bedrijf naar de rechter om de arbeidsovereenkomst met de financieel directeur te laten ontbinden. Lees ook: Zo vaak komt seksueel ongewenst gedrag voor op jouw werkvloer Tijdens die rechtszaak betogen zowel het bedrijf als de directeur dat de ander ernstig verwijtbaar had gehandeld. Volgens het bedrijf was de man onder meer verantwoordelijk voor ongewenst gedrag en intimidatie en het creëren van een angstcultuur, terwijl hij juist een voorbeeldfunctie had moeten vervullen. Joviale manager Volgens de directeur had hij de gelegenheid moeten krijgen om de gênante foto's te verwijderen. Hij erkende een joviale manager te zijn, die wel houdt van 'dikke-tieten-grappen', maar achtte dat niet laakbaar. Daarbij wees hij er ook op dat dat gedrag paste binnen de sfeer van het bedrijf. Klachten daarover vond hij zwaar overdreven. Dat het bedrijf oude en soms vage klachten over zijn gedrag bij de ontslagzaak betrok, vond hij in strijd met goed werkgeverschap. Verwijtbaar handelen Volgens de Amsterdamse kantonrechter is het ontslag terecht, alleen al wegens het deel van het gedrag dat de directeur zelf erkende. "Dat hij als financial manager en statutair directeur (…) denkt zich dikke-tieten-grappen op de werkvloer te kunnen permitteren, levert naar het oordeel van de kantonrechter verwijtbaar handelen op." De directeur kan zich niet verschuilen achter de bedrijfscultuur, omdat hij daarvoor als lid van het managementteam medeverantwoordelijk was. Naaktfoto's De kantonrechter woog ook de naaktfoto's mee, hoewel zij ervan uitging dat die onbedoeld op de server terechtkwamen nadat de directeur zijn werktelefoon aansloot op zijn werklaptop. De suggestie van de directeur dat het bedrijf de foto's op de server kon hebben geplaatst om de man te kunnen ontslaan, achtte de rechter ongeloofwaardig. Maar ook het bedrijf heeft volgens de kantonrechter steken laten vallen. Zo had het voortvarender moeten optreden rond de schorsing. De rechter vind het daarnaast 'onbegrijpelijk' dat een intimidatieklacht uit 2014 'in de lucht is blijven hangen'. Lees ook: Van deep throaten met banaan tot lijntje coke op feest: spraakmakende ontslagzaken in 2019 Hoewel zowel het bedrijf als de directeur dus verwijtbaar handelden, vindt de kantonrechter niet dat er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen. Daarom heeft de directeur wel recht op een transitievergoeding van bijna 17.500 euro, die het bedrijf hem niet wilde betalen. Omdat ook de handelswijze van het bedrijf niet ernstig verwijtbaar was, hoeft de werkgever de directeur geen extra ontslagvergoedingen te betalen. De man had claims ingediend van samen ruim een half miljoen. De advocaten van het bedrijf en de directeur wilden niet reageren of waren onbereikbaar voor een toelichting.