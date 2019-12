Ondernemingskamer oordeelt: KPN mag XS4ALL laten verdwijnen

Bestuursvoorzitter Joost Farwerck van KPN is blij dat er nu duidelijkheid is. "Het is nu belangrijk om eerst in overleg te gaan met de medewerkers van XS4ALL. Ik wil in het begin van het nieuwe jaar onderzoeken hoe we hier samen een succes van kunnen maken. Voorlopig verandert er niets aan onze dienstverlening voor klanten."

De ondernemingsraad reageert teleurgesteld en denkt na over vervolgstappen. De OR is 'er nog steeds van overtuigd' dat het geen goed plan is om XS4ALL op te heffen.

Freedom Internet

Ondertussen lijkt het erop dat KPN en XS4ALL er een concurrent bij krijgen: Freedom Internet. Dat werd in november gelanceerd door het actiecomité dat XS4ALL wilde behouden. Zij hadden toen al geen hoop meer dat XS4ALL behouden kon blijven door de zaak bij de Ondernemingskamer.

Met die nieuwe provider willen de actievoerders 'in de geest van XS4ALL' internet leveren. Mensen kunnen al lid worden van de provider en een e-mailadres krijgen. Het is de bedoeling dat de aanmelders in het eerste kwartaal van 2020 daadwerkelijk internet via Freedom ontvangen.