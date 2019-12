Ook CPB verwacht minder economische groei, meer koopkracht

Minder rooskleurige vooruitzichten

Het CPB is niet de enige instantie die de verwachtingen bijstelt over de economische groei. De Nederlandsche Bank stelde eerder deze week al dat het 'allemaal wat minder gaat' en de economie daarom niet met 1,5 procent maar met 1,4 procent groeit.

Het Internationaal Monetair Fonds stelde in oktober ook al dat de economische vooruitzichten in ons land iets minder rooskleurig zijn geworden. Volgens het fonds gaat onze economie er volgend jaar met 1,6 procent op vooruit, terwijl het in april nog een plus van 1,7 procent voorzag.