Steeds meer Nederlanders werken thuis, vooral in Utrecht en Amsterdam

Haarlem: weinig reistijd, veel thuiswerkers

Thuiswerken gebeurt het minst in Zuidoost-Drenthe en Oost-Groningen. Daar werkt meer dan een kwart van de werkenden soms vanuit huis. De stad Groningen is een uitzondering in de regio. Zo'n 38 procent van de Groningse stedelingen werkt af en toe thuis.

Je zou zeggen dat mensen met meer reistijd vaker thuiswerken, maar dat is niet overal zo. In de omgeving van Haarlem werken bijvoorbeeld relatief veel mensen thuis (42 procent), terwijl de gemiddelde reisduur naar het werk het kortst is van alle regio’s.