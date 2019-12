Bemoeizuchtige baas? Dit mag hij eisen van jouw privégewoontes

Veiligheid en vertrouwen

Er zijn uitzonderingen. Zo moet een commando bij het leger fit genoeg zijn om het land te verdedigen en ook een piloot moet fit achter de stuurknuppel zitten. Advocaat Meijer: "Ik ken een voorbeeld van een kok die zo dik was, dat hij de kombuis niet meer uit kon komen. Dat leverde gevaarlijke situaties op."

Als je een voorbeeld- of vertrouwensfunctie hebt, kun je je minder veroorloven in je vrije tijd. Denk bijvoorbeeld aan ministers, militairen of leraren. Roekeloos rijden, dronken van je fiets vallen of overspel plegen: terwijl de meeste mensen er met een boete of ruzie thuis vanaf komen, kan iemand met zo'n voorbeeldfunctie zijn baan verliezen.