Boeren willen bevoorrading supermarkten niet blokkeren, zegt advocaat

Andere organisaties nemen afstand

Farmers Defence Force maakt zich niet overal populair. Afgelopen vrijdag werd er woedend gereageerd op FDF-voorman Mark van den Oever, die de manier waarop boeren worden behandeld vergeleek met de situatie van de joden in de Tweede Wereldoorlog. Hij weigerde om zijn uitspraken terug te nemen.

"Het lijkt er toch een beetje op? Ook nu is het een kleine bevolkingsgroep die systematisch in een hoek wordt gedreven en die van haar land wordt verdreven. Grote woorden zijn soms nodig", zei Van den Oever later.

Onder meer CIDI, Kamp Vught en verschillende politici reageerden verbijsterd. Agractie, een andere boerenprotestgroep, nam afstand van die uitspraak. En ook boerenorganisatie LTO Nederland vond de vergelijking nergens op slaan. LTO benadrukt op een andere manier acties te voeren. De organisatie ziet meer in publieksvriendelijke acties, waarbij boeren de sympathie van de samenleving houden.