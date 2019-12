Fed verhoogt rente in 2020 niet: beleggers blij

2020

De markten waren er dit keer al vanuit gegaan dat de niveaus onveranderd zouden blijven. De Federal Reserve probeert de Amerikaanse economie te wapenen tegen de wereldwijde afremming van de economie. Daarnaast werd met zorg gekeken naar de spanningen op handelsgebied.

Belangrijk was wat Fed-president Jerome Powell zei over de toekomst. De officiële rente wordt in 2020 waarschijnlijk niet verhoogd, aldus Powell. Een hogere rente is over het algemeen slecht voor aandelenkoersen.

December vorig jaar

Beleggers hadden nog in herinnering hoe eind december vorig jaar de beurskoersen flink onderuit gingen. De arbeidsmarkt trok toen aan en de Fed was bang dat daardoor de inflatie zou stijgen.

De Fed zei eind vorig jaar dan ook dat het dacht in 2019 de officiële rente twee keer te zullen verhogen, terwijl in de markt werd gerekend op maar één verhoging. Uiteindelijk werd de rente in 2019 helemaal niet verhoogd, maar drie keer verlaagd.

Arbeidsmarkt

Ook nu staat de arbeidsmarkt er sterk voor en in de markt werd gevreesd dat de Fed om angst voor inflatie daarom wellicht de rente zou verhogen. Nu dat waarschijnlijk niet het geval zal zijn, zorgde dat voor opluchting op de beurzen.

Wall Street steeg woensdag door het nieuws van de Fed. De brede S&P 500 index won 0,3 procent, terwijl technologie-index Nasdaq zelfs 0,4 procent omhoog ging. Beide indexen staat daarmee dicht bij hun hoogste punt ooit, van eind november.

Bescheiden groei

Het lijkt erop dat de Fed voor nu even niets meer aanpast, al houdt de Fed de nationale en internationale ontwikkelingen in de gaten. Eind november meldde de koepel van centrale banken dat de economie in de VS een 'bescheiden' groei laat zien, en dat de vooruitzichten positief zijn.

De Fed herhaalde dat de stand van de economie de huidige tarieven rechtvaardigt. Er werd onder meer gewezen op de groei en de inflatie. De uitgaven van consumenten zijn volgens de Fed positief. Een punt van zorg blijft de export, die is 'zwak' volgens de Fed.

Update: donderdag 12 december 11:02 om toe te voegen dat de Fed waarschijnlijk in 2020 de officiële rente niet zal verhogen en dat Wall Street daarop positief reageerde.