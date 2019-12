Fed houdt rente gelijk, is tevreden met aanpassingen

Het staat nu op 1,50 tot 1,75 procent. De beslissing om het niet aan te passen was voor het eerst sinds mei unaniem.

Afgelopen oktober werd de rente voor de derde keer dit jaar verlaagd, met een kwart procentpunt. Dat gebeurde ook al in juli en september. Daarvoor was de rente tien jaar lang niet verlaagd.

Economie op koers

"In de afgelopen twee jaar hebben we de manier waarop we monetair beleid voeren aangepast zodat we negatieve ontwikkelingen konden opvangen", zei Fed-baas Jerome Powell vandaag. "Doordat we de rentetarieven met driekwart procent verlaagd hebben, hebben we de economie ondersteund en op koers gehouden. We verwachten dat de arbeidsmarkt goed blijft en een redelijke groei gewaarborgd is."