Supermarkten dreigen met rechtszaak tegen blokkerende boeren

Dat staat in een brief die advocatenkantoor Allen en Overy namens het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) aan Farmers Defence Force (FDF) heeft gestuurd. Het CBL is de belangenbehartiger van Nederlandse supermarkten en foodservicebedrijven.

Gang naar de rechter

"Wij maken ons zorgen over de aangekondigde acties om de voedselvoorziening te blokkeren", zegt Else de Kwaasteniet, woordvoerder namens het CBL. "We hebben geprobeerd om met FDF in contact te komen, maar dat is niet gelukt. Wij hopen dat de acties worden afgeblazen."

Mocht dat niet gebeuren, dan volgt een gang naar de rechter. Het CBL wacht af of de activistische boeren voor het ultimatum reageren.

De supermarkten willen voor donderdagochtend 10 uur van Farmers Defence Force horen of acties tegen supermarkten zijn afgeblazen en dat er geen wegen, winkels of distributiecentra geblokkeerd zullen worden.

'Nog niets zeker'

De boeren zelf zeggen dat het nog helemaal niet duidelijk is hoe de protesten op de geplande actiedag van 18 december eruit zullen zien. Eerder werd er gesproken over het ontregelen van de Nederlandse voedselvoorziening door vlak voor kerst wegen naar distributiecentra en/of supermarkten te blokkeren en goederen uit supermarkten te hamsteren.

"Maar het is nog niet zeker of we dat gaan doen", zegt Farmers Defence Force. De organisatie is niet te spreken over de opstelling van de supermarkten, en vindt dat het CBL olie op het vuur gooit.