'China zet Faeröer onder druk om zaken te doen met Huawei'

Dat blijkt uit een opname van een gesprek tussen de Faeröerse handelsminister en een topambtenaar. Hierin bespreken ze de dreigementen van de Chinese ambassadeur in Denemarken aan de premier van de Faeröer-eilanden. Het geluidsbestand is in handen van de Deense krant Berlingske.

De Faeröer-eilanden zijn een autonoom onderdeel van het Koninkrijk Denemarken. Ze horen niet bij de Europese Unie en de economie van de eilandengroep is vooral afhankelijk van de visserij. En daarnaast heeft Faeröer één van de snelste 4G-netwerken ter wereld, aangelegd door Huawei.