Werkcode van banken en verzekeraars: vernieuwend of reclamepraatje?

Gelijke beloning voor iedereen

De werkcode is een document met afspraken over hoe de bedrijven omgaan met hun vaste en flexibele medewerkers. Er staat bijvoorbeeld in dat alle werkenden die hetzelfde werk doen, dezelfde beloning krijgen. Of ze nu in vaste dienst zijn of werken als uitzendkracht, payroller of zzp'er. De bedrijven beloven dat deze uitgangspunten de komende drie jaar 'richtinggevend zijn' bij cao-afspraken en de inhuur van flexibel personeel.

De belangrijkste punten: