Facebook gaat in beroep in bitcoinzaak met John de Mol

Meer duidelijkheid

Met het beroep hoopt Facebook naar eigen zeggen meer duidelijkheid te krijgen en duidelijk te maken dat dit geen goed middel is om dit probleem op te lossen.

Daarnaast stelt het bedrijf dat ze de nepadvertenties al aanpakken. Daarvoor wordt deze maand een meldformulier gelanceerd. Facebook hoopt dat daarmee de detectiemethoden verbeterd worden.

Maar, zegt Facebook, misbruik is niet te voorkomen. Dat komt volgens het bedrijf doordat de mensen achter de misleidende advertenties continu hun tactiek aanpassen.

De Mol: vertrouwen in goede afloop

John de Mol benadrukt in een statement dat hij volledig in gelijk is gesteld, en dat Facebook maatregelen moet nemen. "Dat Facebook in hoger beroep gaat is tekenend voor de houding van Facebook. Het zou haar sieren als zij zich bij het oordeel van de rechter zou neerleggen", laat de mediatycoon weten in een statement. De Mol zegt ervan uit te gaan dat de rechter Facebook in hoger beroep zal dwingen om misleidende advertenties tegen te gaan.