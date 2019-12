Hartenkreet oprichtster Meike Beeren: 'Wij kunnen Marqt redden'

Vertrouwen

Beeren zegt dat zij en Bolle eerder dit jaar akkoord gingen met de zoektocht naar een nieuwe investeerder, in de verwachting dat dit zorgvuldig zou plaatsvinden. "Ik had nooit verwacht dat het hier op uit zou lopen. Wij zijn veel te goed van vertrouwen geweest."

Dat Marqt en de andere aandeelhouders twijfel zaaien over de (onbekende) investeerder met wie zij hun bod willen uitbrengen, noemde zij onvoorstelbaar. "Wij hebben drie keer eerder veel geld kunnen ophalen, omdat het zo’n prachtig bedrijf is. En ik verzeker iedereen dat we dat opnieuw kunnen."

Morgen doet de Ondernemingskamer uitspraak over de voorlopige voorzieningen. Over een eventueel onderzoek naar de gang van zaken bij Marqt wordt mogelijk later geoordeeld.