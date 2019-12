Man ontslagen na gebruik zonnebril van de baas: onterecht, zegt rechter

De 59-jarige werknemer ging in 2016 aan de slag bij RN Vastgoed in Beverwijk. Als commercieel medewerker binnendienst belde hij potentiële klanten om te proberen hen grond als belegging te verkopen.

Zonnebril directeur

In mei van dit jaar ontsloeg het bedrijf de man op staande voet, toen bleek dat hij een zonnebril van de directeur gebruikte. De directeur had al maanden naar de bril gezocht.

Volgens het vastgoedbedrijf was sprake van diefstal, en daarom reden voor ontslag. Maar de man stelde dat hij de zonnebril te leen had gekregen van een collega, nadat zijn eigen bril door andere collega's was verstopt.