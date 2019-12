Nederland wil meer bescherming tegen niet-Europese staatsbedrijven

'Wees niet naïef'

"Bedrijven zijn van harte welkom om zaken te doen in Europa, ongeacht waar hun hoofdkantoor staat", zegt staatssecretaris Keijzer. "Maar ze moeten zich wel aan onze regels houden."

De voorgestelde maatregelen zijn vooral gericht tegen staatsbedrijven uit niet-EU-landen of bedrijven die door niet-Europese landen gesteund worden. Het kabinet bespreekt het idee verder met de Europese Commissie en de lidstaten.

Vorige maand uitte Eurocommissaris voor Interne Markt en Digitalisering Thierry Breton zijn zorgen over Chinese staatsbedrijven die actief worden in Europa. "We moeten een sterk beleid bepalen en niet naïef zijn over onze internationale concurrentie. We moeten bijvoorbeeld voorkomen dat buitenlandse subsidies de Europese markt verstoren."