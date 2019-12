Omzet detailhandel stijgt, maar fysieke speelgoedwinkel krijgt het nog moeilijker

Meer webshops, minder fysieke winkels

Afgelopen tien jaar verdween 14 procent van de fysieke winkels, dat zijn ruim 11.000 winkels minder. Vooral schoenenwinkels, speelgoedwinkels en elektronicazaken sloten hun deuren. Het aantal supermarkten nam wel toe (+4%), terwijl het aantal webwinkels steeg van ruim 12.000 naar bijna 41.000.

Komend jaar profiteren vooral zogenaamde 'multichannel retailers' van de koopkrachtstijging. Dit zijn retailers die zowel een fysieke winkel als een webshop hebben. ING verwacht dat de omzet van dit soort winkels met gemiddeld 20 procent toeneemt. Dat is nog sterker dan bij de pure webwinkels: ING verwacht dat de omzet van webshops met 12 procent stijgt.

Geen verhuizing? Dan maar verbouwen

In fysieke winkels vindt de hoogste omzetgroei plaats supermarkten (+3 procent) en woonwinkels (+5 procent). Woonwarenhuizen en doe-het-zelfwinkels profiteren volgens de bank van de krappe huizenmarkt. Omdat mensen niet kunnen verhuizen, zullen ze vaker hun woning opknappen en opnieuw inrichten.

De omzet van winkels die eten verkopen stijgt gemiddeld nog sterker dan non-foodwinkels. In 2019 was dit juist andersom, dat had vooral te maken met de btw-verhoging.