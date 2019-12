Nederlandse kaasbranche haalt schouders op over Amerikaanse heffingen

Begin oktober maakte men zich nog zorgen: toen leek het erop dat Goudse en Edammer-kaas uit Nederland onder de productgroep met een heffing van 25 procent zouden vallen. In het uiteindelijke besluit vallen alleen Edammer en Goudse kazen eronder die in Duitsland, Spanje of het Verenigd Koninkrijk zijn geproduceerd en naar de VS gaan.

"Dat was even spannend", zegt Henriëtte Westland van Westland Kaas Groep, producent van Maaslander en Old Amsterdam. "Uiteindelijk voeren wij alleen Goudse kazen uit naar de Verenigde Staten, dus we hebben helemaal geen last van de maatregel."

"Door die uitzondering is de impact relatief beperkt", zegt ook ook Jan-Willem ter Avest van FrieslandCampina. "Op dit moment zien we nog geen gevolgen van de maatregelen. Onze export naar Amerika is relatief klein als je het vergelijkt met andere landen. Daarnaast hebben we daar ook voorraden."