EU investeert 100 miljoen in mkb-bedrijven

Het geld zal door de Amsterdamse kredietverstrekker October worden gebruikt om ondernemers in Nederland, Frankrijk, Spanje en Italië te financieren. Ook Duitsland volgt binnenkort, zegt het bedrijf.

Ondernemers met bijvoorbeeld verbouw- of uitbreidingsplannen kunnen een lening krijgen vanaf 30.000 euro tot 5 miljoen euro. "Het geld wordt verdeeld over de Europese landen waar October actief is. Maximaal 30 procent gaat naar Nederland", zegt een woordvoerder tegen RTL Z.

'Alternatief voor bankleningen'

Afhankelijk van het bedrag en de looptijd van de lening liggen de rentes tussen de 5 en 7 procent. Met het geld hopen de beleidsmakers een alternatief te bieden voor bankleningen, die vaak lastig te krijgen zijn of veel haken en ogen hebben.

Voor een zakelijk krediet bij een bank betaal je al snel zo'n 5 tot 10 procent rente per jaar. Bij New 10, een inititatief van ABN Amro, kun je bijvoorbeeld een bedrag tot 1 miljoen euro lenen tegen een rente van 3 tot 9,4 procent. Bij crowdfunding is dat vaak nog hoger.

Het fonds van October werkt volgens het EIF met 'op maat gemaakte schuldpakketten' en snelle en flexibele leningen. "Het doel van ons programma is om de groeiende Europese particuliere kredietmarkt te ondersteunen", zegt Pier Luigi Gilibert, directeur van het EIF.