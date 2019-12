Nieuwe financieel directeur moet Tony's Chocolonely op orde krijgen

Gedroomde kandidaat

Gezien zijn cv en vertrouwensband met Beltman is Terhorst een gedroomde kandidaat voor Tony's Chocolonely. In de eerste plaats weet hij dankzij zijn jarenlange ervaring bij Ahold precies wat de belangrijkste afnemers van de Tony's-repen willen.

Zijn vijf jaar in de VS komen ook van pas. Het Nederlandse chocobedrijf heeft Amerika immers bovenaan de lijst van buitenlandse groeimarkten staan. Afgelopen boekjaar verkocht Tony’s al voor 5,6 miljoen euro aan repen in de VS, onder meer aan de Amerikaanse supermarkten van Terhorsts vroegere werkgever Ahold.

Grote chocoladebedrijven

Woordvoerster Ursem bevestigt dat Terhorsts ervaring in de VS voor Tony's van groot belang is.

"Onze groei moet voor een belangrijk deel uit Amerika komen. Bovendien zitten daar de grote chocoladebedrijven, waarbij we in de buurt willen zitten. Dat vergroot de kans om samen onze missie om slavernij en kinderarbeid uit de sector te bannen te realiseren."