Baas lokt personeel met borrels, maar salaris geeft de doorslag

Sociale extra's

Daar spelen werkgevers op in met hun vacatureteksten, merkt Indeed. De vacaturesite maakte een top-10 van secundaire arbeidsvoorwaarden in de advertenties. Een pensioenregeling wordt het vaakst genoemd, daarna volgen een reiskostenvergoeding en mogelijkheid tot thuiswerken.

De afgelopen jaren zijn werkgevers vooral de zogenaamde 'sociale arbeidsvoorwaarden' extra gaan aanprijzen. Tussen 2017 en 2019 stond bijna vier keer vaker in vacatures dat je gratis lunch krijgt op het werk. Het aantal vacatures waarin borrels op het werk werden genoemd, is met 90 procent toegenomen.