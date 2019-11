'Klimaatplan Timmermans: minder vrachtwagens en kilometerheffing in EU'

Weg met wegvervoer en meer bossen

Het lijkt erop dat Timmermans voortvarend te werk wil gaan. Volgens de NOS wil hij driekwart van wat nu over de weg wordt vervoerd, per trein of schip laten vervoeren. Wegvervoer zou in de toekomst ook emissierechten moeten kopen, waardoor vervoer over de weg alleen zou mogen als het bedrijf over uitstootrechten beschikt.

De landbouw moet milieu- en klimaatvriendelijker worden. Er komt een speciaal plan voor boeren, dat van boer tot bord gaat heten.

Begin oktober werd al duidelijk dat Timmermans 'massale herbebossing' wil in de Europese Unie. Hij wil ook veel meer groene ruimte in Europese steden.

Energierekening omlaag

Timmermans wil verder korte metten maken met de hogere energierekening waar veel Europeanen mee te maken hebben. Hij vindt het 'onaanvaardbaar' dat 50 miljoen Europeanen moeite hebben om die rekening te betalen.

Door efficiënter met energie om te springen en isolatie van gebouwen te financieren kan die rekening omlaag, denkt hij. Voor mensen en regio's die zware offers moeten brengen komt er een transitiefonds.