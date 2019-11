Conflict Hudson's Bay-panden: bedrijf mag zaken in Breda en Amsterdam niet sluiten

Uitstel van betaling is een voorbode van een eventueel faillissement. Kennelijk ziet Hudson's Bay dat als een uitweg uit Nederland. Het bedrijf wil graag weg, omdat de vestigingen in Nederland verliesgevend zijn.

Volgens het gerechtshof is de aanwezigheid van Hudson's Bay in de winkelcentra in Breda en Amsterdam van groot financieel belang. Niet alleen voor de verhuurders van de panden waar de warenhuizen zitten, maar ook voor mede-winkeliers.

Investeringen in panden

Hudson's Bay heeft, toen de keten in Nederland kwam, veel panden overgenomen van het failliete V&D. Het warenhuis had hier grootste plannen en liet winkelverhuurders miljoenen investeren in de panden. Om te zorgen dat die kosten terug konden worden verdiend, werden er lange contracten gesloten.